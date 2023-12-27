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Ексклюзив

РФ замінить "Новочеркаськ" не раніше 2035-2036 років, - експерт Катков

27 грудня, 2023 середа
17:57
Війна з Росією десантний корабель РФ "Новочеркаськ"

За словами головного редактора Defence Express Олега Каткова, Росія має можливість виробляти великі десантні кораблі оновленого проєкту, які коштують понад 300 млн доларів за одиницю. Однак їх виробництво займає багато часу, і ворог не зможе відновити свої втрати до 2035-2036 років

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Вартість знищеного великого десантного корабля "Новочеркаськ" становить 85 млн доларів, але це ціна, вочевидь, як для корабля, який був випущений в експлуатацію у 1987 році, така калькуляція вартості, можливо, дійсно має під собою підґрунтя, але у питанні озброєння правильніше рахувати ціну заміни", - пояснює головний редактор Defence Express.

За словами Каткова, у РФ зараз є можливість виробництва великих десертних кораблів оновленого проєкту, зокрема на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді. Якщо рахувати за вартістю "Петр Моргунов", то це 280 мільйонів доларів враховуючи інфляцію: "У випадку оновленої версії, яка більша, то мова точно буде йти про понад 300 мільйонів доларів за один корабель, але окрім вартості необхідно ще і рахувати час, тому що час також є доволі значним ресурсом".

Зараз ворог виробляє два кораблі, які передадуть замовнику не раніше 2025-2026 років, після цього будуть вивільнені виробничі місця і закладені ще два, які будуть виготовлені орієнтовано у 2030-2031 роках.

"Якщо враховуючи, що це вже третій великий десантний корабель, який знищили Збройні Сили України у Чорному та Азовському морях, то це означає, що ще два наступні будуть передані замовнику не раніше 2035-2036 років. Ось такий строк відновлення втрати під назвою великих десертний корабель "Новочеркаськ" який був знищений у Феодосії", - підсумував військовий експерт.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". 

Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.

Натомість видання "Крим. Реалії" повідомило, що два російські воєнні кораблі залишили бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".

Росіяни відправили до Феодосії велику групу оперативників із метою розслідування знищення десантного корабля "Новочеркаськ", пише "Атеш".

Крим
корабель
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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