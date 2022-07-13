Про це інформують на сайті президента України.

13 липня Володимир Зеленський звернувся до учасників Конференції "Азійське лідерство", що у Сеулі. Президент навів приклад можливої російської агресії в Кореї.

"Уявіть звичайний шопінг-мол або школу десь в Інчхоні або у Кванджу. Як би ви сприйняли удар по таких об’єктах великою протикорабельною ракетою, яку розробляли для знищення авіаносців? А сотні подібних ударів? Звичайно, це тактика. Тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом", – припустив президент.



Зеленський наголосив, що РФ від початку повномасштабного вторгнення вже запустила по Україні 2 960 ракет.



"Ракетний терор. 2 960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти", – сказав Зеленський.

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