РФ запустила по Україні 2 960 ракет, цілі окупантів - цивільні об’єкти, - Зеленський на конференції "Азійське лідерство"
За 140 днів повномасштабної війни РФ в Україні рашисти запустили 2 960 ракет по містах. Президент України на конференції "Азійське лідерство" наголосив, що головна мета Росії - цивільні об’єкти
Про це інформують на сайті президента України.
13 липня Володимир Зеленський звернувся до учасників Конференції "Азійське лідерство", що у Сеулі. Президент навів приклад можливої російської агресії в Кореї.
"Уявіть звичайний шопінг-мол або школу десь в Інчхоні або у Кванджу. Як би ви сприйняли удар по таких об’єктах великою протикорабельною ракетою, яку розробляли для знищення авіаносців? А сотні подібних ударів? Звичайно, це тактика. Тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом", – припустив президент.
Зеленський наголосив, що РФ від початку повномасштабного вторгнення вже запустила по Україні 2 960 ракет.
"Ракетний терор. 2 960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти", – сказав Зеленський.
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