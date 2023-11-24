РФ запустила по Україні ракети та "шахеди": комбінована атака в ніч на 24 листопада
Ще звечора 23 листопада Росія розпочала комбіновану повітряну атаку по Україні: в хід пішли ракети та "шахеди"
Про це повідомляють у ПС ЗСУ.
Перший удар "шахедами"
Перше повідомлення про вечірню загрозу ударів "шахкдами" з'явилось о 17:40. Тоді вони імовірно приєднались до ракетної атаки по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Відтак ракетна небезпека не справдилась, а ворожі дрони залишились у Запорізькій області. Відбій пролунав аж о 21:23.
Ракетна небезпека у центрально-східних областях
Всього через декілька хвилин про ракетну небезпеку повідомили на Одещині. Далі Сумська, Полтавська, Харківська області. Плюс Чернігівщина. Впродовж години у ПС ЗСУ ще декілька разів наголошували про необхідність піти в укриття у Миргороді та Прилуках. Аж близько 22:30 почався відбій ракетної небезпеки.
Запуск нової групи БПЛА з півдня
Вже о 21:46 у ПС ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА з Херсонської області у північно-західному напрямку та загрозу для Миколаївської та Дніпропетровської областей. З Миколаївщини безпілотники попрямували на Одещину та Кіровоградщину і Черкащину.
"Шахеди" рухаються у західному напрямку. Загроза для Вінницької області", - додали у ПС ЗСУ.
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