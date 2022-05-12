Про це повідомила в телеграмі омбудсман Людмила Денісова.

"Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону засудив учасників "другої сімферопольської групи" від 12 до 14 років ув’язнення за статтею 205.5 (організація та участь у діяльності терористичної організації) КК РФ у рамках "справи Хізб ут-Тахрір"", - зауважила вона.

Тофіка Абдулгазієва, Владлена Абдулкадирова, Іззета Абдуллаєва, Меджита Абдурахманова засудили за сфабрикованою справою до 12 років колонії суворого режиму, перші п'ять із яких вони відбуватимуть у тюрмі. Після звільнення чоловіків на рік обмежать у свободі пересування.

Білялу Аділову призначили 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, із них перші п'ять він відсидить у в'язниці, а після відбуття покарання буде обмежений у свободі пересування на півтора року.

До арешту в березні 2019 року чоловіки брали активну участь у громадському житті народу, займалися організацією свят, відвідували суди, допомагали сім'ям політв'язнів. Вони належать до правозахисного об'єднання "Кримська солідарність". Без годувальників залишаться 14 неповнолітніх дітей.

"Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант рф порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав громадян України", - наголосила омбудсман.

У лютому в РФ засудили до 11 років колонії суворого режиму двох кримських татар.

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