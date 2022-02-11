"Справа Хізб ут-Тахрір": у РФ засудили до 11 років колонії суворого режиму двох кримських татар

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.



Так, 64-річного Муратова засуджено на 11 років та 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму, а знавця ісламу Бектемірова - на 11 років суворого режиму, три перші він проведе у в'язниці.



Сторона захисту наполягала, що у Зекір'ї Муратова не виявили нічого, що пов'язувало б його із закликами до спроби повалення влади в РФ та з діяльністю, пов'язаною з поширенням ідеології терористичних організацій (література у вигляді книг, брошур, газет, затверджена списком Мін'юсту РФ).



У Муратова не виявили зброї, наркотиків, вибухівки, боєприпасів та інших предметів, заборонених в обігу законодавством РФ. Також не виявили плани, проєкти планів, макети та інші предмети, які б доводили спробу планування насильницького захоплення влади у окупованому Криму та РФ.



Для кримського релігійного діяча Бектемірова російський прокурор просив 12 років позбавлення волі. Захист Бектемірова вказав суду, що обвинувачення ґрунтується лише на суперечливому рішенні Верховного суду РФ від 2003 року щодо визнання "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією.



За словами адвоката Еміля Курбедінова, всі докази обвинувачення - це "вигадка та фальсифікація фактів". Зокрема секретний свідок, який використовується у "справі", якого впізнали як Аднана Масрі, "кочує" у кримінальних справах під різними псевдонімами, а в деяких кримінальних справах виступає як відкритий свідок сторони обвинувачення.



Адвокат зазначив, що на відеозаписі секретний свідок наполягав, щоб Вадим сів обличчям до прихованої камери і ставив провокаційні запитання. Курбедінов наголосив, що приміщення, де вели запис розмови з Бектеміровим, "перебуває у власності співробітника служби безпеки".



Він додав, що експертиза психолога, лінгвіста та релігієзнавця не була обґрунтована науково і містить прямі ознаки підробки понять та матеріалів. Це докладно описав у своїй роботі фахівець Дубровський та підтвердив під час допиту в судовому засіданні.



Вадим Бектеміров - магістр зі спеціальності "Ісламські вчення" факультету арабської літератури та гуманітарних наук, випускник факультету арабської мови та літератури університету "Аль-Джинан" у Лівані. Він працював перекладачем до арешту, а також проводив молебні на підтримку сімей політв'язнів, організовував передачі заарештованим кримським татарам, відвідував судові засідання у політично мотивованих справах.



Зекір'я Муратов - людина зтретьою групою інвалідності, має захворювання опорно-рухового апарату, а також хронічні захворювання - гіпертонію та стенокардію. 7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму його затримали за обвинуваченням у скоєнні злочину за статтею 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації). Київський районний "суд" міста Сімферополя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Муратова етапували у Ростов-на-Дону, де він перебуває у СІЗО-1.



Нагадаємо, 16 серпня 2021 суд РФ виніс вироки 4 кримським татарам, терміни від 12 до 18 років в'язниці у "справі Хізб ут-Тахрір".

29 вересня 2021 адвокат Ліля Гемеджі повідомила, що в лікарні Ростова-на-Дону до 61-річного кримськотатарського політв’язня Сервета Газієва застосували насильство.