РФ завдала авіаудару по прифронтовій Авдіївці: загинуло 4 людини
Російські окупанти завдали авіаудару по Авдіївці у Донецькій області - загинуло дві жінки та два чоловіки. Кількість жертв може бути більшою
Про це у своєму telegram повідомив очільник Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш.
"Чотири людини середнього віку (всі цивільні) загинуло сьогодні зранку від авіаракетного удару по Авдіївці. В момент влучання ракети люди знаходились в укритті, облаштованому у давно не працюючій залізничній лікарні", - зазначив він.
Барабаш наголосив, що це попередні дані. Загинуло два чоловіки та дві жінки.
"На жаль, жертв може бути більше. ... Ворог не зупиниться, доки не перетворить Авдіївку на суцільну руїну, і місцеві мешканці цих нелюдів абсолютно не хвилюють. Для нас же важливий кожен! Наполягаю на евакуації!", - додав очільник ВЦА.
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