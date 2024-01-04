РФ завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування

Про це повідомила пресслужба ВМС.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але він не є носієм "калібрів".

У Середземному морі чергують три кораблі, два з яких є ракетоносіями. Їх споряджено 16 "калібрами".

Фото: пресслужба ВМС

Раніше у Генштабі пояснили, що РФ має технічні можливості запускати ракети з акваторії Середземного моря, але не робить цього через необхідність заходу кораблів у внутрішні води інших країн та у зв'язку з прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.