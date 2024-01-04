РФ завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на 4 січня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два російські кораблі. При цьому носії крилатих ракет "Калібр" заведено до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але він не є носієм "калібрів".
У Середземному морі чергують три кораблі, два з яких є ракетоносіями. Їх споряджено 16 "калібрами".
Фото: пресслужба ВМС
Раніше у Генштабі пояснили, що РФ має технічні можливості запускати ракети з акваторії Середземного моря, але не робить цього через необхідність заходу кораблів у внутрішні води інших країн та у зв'язку з прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
- 3 січня у ВМС повідомили, що Росія відчуває проблеми з логістичним забезпеченням кораблів у акваторії Чорного моря, тому останнім часом не застосовує ракетоносії для обстрілів України.
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