У ВМС пояснили, чому РФ не застосовує для обстрілів України кораблі
Росія відчуває проблеми з логістичним забезпеченням кораблів у акваторії Чорного моря, тому останнім часом не застосовує ракетоносії для обстрілів України
Про це в етері телемарафону 3 січня сказав речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.
"Станом на ранок сьогодні взагалі не було носіїв (ракетоносіїв у Чорному морі, - ред.), попри те, що погодні умови досить сприятливі для виходу подібних одиниць в море. Ці одиниці, в принципі, фактично є всепогодними. Єдине, що зранку перебувало 3 кораблі, не носії, і один - в акваторії Азовського моря. Що стосується участі цих одиниць, передусім вони (росіяни, - ред.) відчувають проблеми з логістичним забезпеченням", - заявив він.
За його словами, основна військово-морська база окупантів - це Севастополь. Однак, за непідтвердженою інформацією, росіяни перемістили ракети з Севастополя до Новоросійська.
Можливі логістичні проблеми окупантів, за словами Плетенчука, є наслідком протидії Чорноморському флоту РФ з боку Сил оборони України.
- Уранці 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновано будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал".
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