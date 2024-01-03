У ВМС пояснили, чому РФ не застосовує для обстрілів України кораблі

Про це в етері телемарафону 3 січня сказав речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Станом на ранок сьогодні взагалі не було носіїв (ракетоносіїв у Чорному морі, - ред.), попри те, що погодні умови досить сприятливі для виходу подібних одиниць в море. Ці одиниці, в принципі, фактично є всепогодними. Єдине, що зранку перебувало 3 кораблі, не носії, і один - в акваторії Азовського моря. Що стосується участі цих одиниць, передусім вони (росіяни, - ред.) відчувають проблеми з логістичним забезпеченням", - заявив він.

За його словами, основна військово-морська база окупантів - це Севастополь. Однак, за непідтвердженою інформацією, росіяни перемістили ракети з Севастополя до Новоросійська.

Можливі логістичні проблеми окупантів, за словами Плетенчука, є наслідком протидії Чорноморському флоту РФ з боку Сил оборони України.