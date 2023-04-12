Про це пишуть російські ЗМІ.

"11 квітня 2023 року з Державного центрального міжвидового полігону "Капустін Яр" в Астраханській області бойовим розрахунком ракетних військ стратегічного призначення проведено успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети рухомого ґрунтового ракетного комплексу", - зазначили в міноборони РФ, цитує ТАСС.

Журналісти ствердили, що навчальна бойова частина ракети вразила ціль на полігоні "Сари-Наган" у Казахстані. Як пояснили в російському міністерстві оборони, пуск дав змогу підтвердити "правильність схемно-конструктивних і технічних рішень, що застосовуються під час розроблення нових комплексів стратегічного призначення.