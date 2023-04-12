РФ заявила про випробування балістичної ракети: бойова частина вразила ціль у Казахстані
Російські ракетні війська провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети, бойова частина уразила ціль на полігоні Сари-Наган у Казахстані
Про це пишуть російські ЗМІ.
"11 квітня 2023 року з Державного центрального міжвидового полігону "Капустін Яр" в Астраханській області бойовим розрахунком ракетних військ стратегічного призначення проведено успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети рухомого ґрунтового ракетного комплексу", - зазначили в міноборони РФ, цитує ТАСС.
Журналісти ствердили, що навчальна бойова частина ракети вразила ціль на полігоні "Сари-Наган" у Казахстані. Як пояснили в російському міністерстві оборони, пуск дав змогу підтвердити "правильність схемно-конструктивних і технічних рішень, що застосовуються під час розроблення нових комплексів стратегічного призначення.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країнам НАТО слід серйозно поставитися до ядерних погроз Росії та Білорусі
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