Очільник МЗС Литви закликав НАТО серйозно поставитися до ядерної загрози в Білорусі
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс уважає, що країнам НАТО слід серйозно поставитися до ядерних погроз Росії та Білорусі
Про це він сказав LRT.
"Це не просто риторика. По-перше, я вважаю, що не повинно залишитися непоміченим, що липень – це час, коли вони повинні привезти зброю. Що ще буде в липні - Вільнюський саміт. Ну, я думаю, вони хочуть, щоб усі лідери вільного світу зібралися у Вільнюсі, а за кілька кілометрів вони будуть тягнути старі ракети. Отже, це, безумовно, сигнал для нас", - сказав литовський дипломат.
Він зазначив, що Росія перетягує зброю в Калінінград уже деякий час.
"Ми перебуваємо в середовищі, де ядерна зброя є майже реальністю... Те, що відбувається в Білорусі, є надзвичайно серйозним", - сказав Ландсбергіс.
- 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Білорусь отримала "Іскандери", здатні використовувати ядерний заряд.
- Раніше стало відомо, що росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі є спробою залякати Захід, але Альянс не піддаватиметься на ядерний шантаж.
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