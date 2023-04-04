Про це він сказав LRT.

"Це не просто риторика. По-перше, я вважаю, що не повинно залишитися непоміченим, що липень – це час, коли вони повинні привезти зброю. Що ще буде в липні - Вільнюський саміт. Ну, я думаю, вони хочуть, щоб усі лідери вільного світу зібралися у Вільнюсі, а за кілька кілометрів вони будуть тягнути старі ракети. Отже, це, безумовно, сигнал для нас", - сказав литовський дипломат.

Він зазначив, що Росія перетягує зброю в Калінінград уже деякий час.

"Ми перебуваємо в середовищі, де ядерна зброя є майже реальністю... Те, що відбувається в Білорусі, є надзвичайно серйозним", - сказав Ландсбергіс.