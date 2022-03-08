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Головна війна з Росією РФ здійснила авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі

РФ здійснила авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі

8 березня, 2022 вiвторок
22:09

Окупанти нанесли авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі Київської області

Про це повідомила Нацполіція у Facebook.

"Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі. Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані", - йдеться у повідомленні.

Поліція здійснює огляд осель на можливу наявність пошкоджень.

Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.
 

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Київська область
авіаудар
вторгнення в Україну
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