РФ здійснила авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі
Окупанти нанесли авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі Київської області
Про це повідомила Нацполіція у Facebook.
"Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі. Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані", - йдеться у повідомленні.
Поліція здійснює огляд осель на можливу наявність пошкоджень.
Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.
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