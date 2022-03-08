РФ здійснила авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі

Про це повідомила Нацполіція у Facebook.



"Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі. Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані", - йдеться у повідомленні.



Поліція здійснює огляд осель на можливу наявність пошкоджень.



Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.



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