РФ зламала кілька проукраїнських Телеграм-каналів Мелітополя, - мер

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів у телемарафоні.

"Сьогодні вночі (росіяни, – ред.) закрили комунікацію із тимчасово окупованими територіями тим, що заблокували декілька Телеграм-каналів, які майже останні були для трансляції інформації. Тож інформаційний фронт і війна це також важливо. Ворог намагається зробити ще більший інформаційний вакуум для наших жителів", – заявив мер і додав, що РФ натомість створила безліч друкованих та електронних пропагандистських ресурсів.

Федоров наголосив, що рашисти прагнуть контролювати весь інфопростір тимчасово окупованих територій, щоб зробити неможливим будь-який спротив.

"У будь-який момент можуть перевірити телефони мешканців на підприємствах чи прямо на вулиці в пошуках "забороненого", тобто проукраїнського контенту. Теж вимагають від учителів, школярів та батьків встановити месенджер "Сферум", який розроблено ФСБ контролю над населенням", - доповнив міський голова в Телеграмі.