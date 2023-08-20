РФ зламала кілька проукраїнських Телеграм-каналів Мелітополя, - мер
Російські хакери зламали кілька Телеграм-каналів проукраїнськими позиціями тимчасово окупованого Мелітополя для створення інформаційного вакууму
Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів у телемарафоні.
"Сьогодні вночі (росіяни, – ред.) закрили комунікацію із тимчасово окупованими територіями тим, що заблокували декілька Телеграм-каналів, які майже останні були для трансляції інформації. Тож інформаційний фронт і війна це також важливо. Ворог намагається зробити ще більший інформаційний вакуум для наших жителів", – заявив мер і додав, що РФ натомість створила безліч друкованих та електронних пропагандистських ресурсів.
Федоров наголосив, що рашисти прагнуть контролювати весь інфопростір тимчасово окупованих територій, щоб зробити неможливим будь-який спротив.
"У будь-який момент можуть перевірити телефони мешканців на підприємствах чи прямо на вулиці в пошуках "забороненого", тобто проукраїнського контенту. Теж вимагають від учителів, школярів та батьків встановити месенджер "Сферум", який розроблено ФСБ контролю над населенням", - доповнив міський голова в Телеграмі.
- 4 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що в окупованому Мелітополі активно використовує мобільні крематорії. Місцеві скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.
- До окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами мера, так терористи готуються до так званих виборів.
- 18 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. За даними мера міста, пошкоджене було залізничне полотно.
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