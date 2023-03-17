РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: залп "калібрів" може сягати 24 одиниць
Станом на ранок 17 березня РФ утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 4 носії крилатих ракет "Калібр", залп яких може сягати 24 одиниць
Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
Речник ствердив, що російська армія надалі маневрує та проводить пошукову операцію в Чорному морі, утримуючи на бойовому чергуванні 19 кораблів.
"Кількість ракетоносіїв зменшено до 4. Як і раніше, підводних 2. Сумарний залп "калібрами" може сягати 24 ракет", - зазначив Владислав Назаров, наголосивши, що загроза ракетної атаки залишається досить високою.
- Нагадаємо, днем раніше РФ утримувала в Чорному морі 21 ворожий корабель, серед яких було 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 32 ракет.
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