Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Речник ствердив, що російська армія надалі маневрує та проводить пошукову операцію в Чорному морі, утримуючи на бойовому чергуванні 19 кораблів.

"Кількість ракетоносіїв зменшено до 4. Як і раніше, підводних 2. Сумарний залп "калібрами" може сягати 24 ракет", - зазначив Владислав Назаров, наголосивши, що загроза ракетної атаки залишається досить високою.