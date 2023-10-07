РФ змінить порядок в'їзду для українців із третіх країн, - росЗМІ

Про це повідомляє російський Інтерфакс та низка інших російських пропагандистських ЗМІ.

Згідно з їхніми даними, уряд РФ своїм розпорядженням запровадив тимчасовий порядок в'їзду в Росію громадян України з території інших держав. Відповідно до цього розпорядження, з 16 жовтня українці від 14 років і старші зможуть в'їжджати у РФ тільки через автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області та повітряний пункт пропуску в аеропорту "Шереметьєво".

Цей особливий порядок поширюється на всіх громадян України віком від 14 років, а також на громадян до 14 років, які прямують у супроводі законного представника, опікуна чи піклувальника з числа громадян іноземних держав.

Натомість згаданий новий тимчасовий порядок не стосується громадян України до 14 років, які прямують із третіх країн самостійно або в супроводі законних представників.

Окрім того, в уряді РФ додали, мовляв, ці нововведення не стосуються громадян України, які перебувають на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а також частини тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

У документі зазначають, що цей тимчасовий захід "спрямований на безпеку жителів РФ в умовах, що склалися".