РФ змінить порядок в'їзду для українців із третіх країн, - росЗМІ
Російський кабмін затвердив особливий порядок в'їзду до РФ громадян України з третіх країн – лише через два пункти пропуску
Про це повідомляє російський Інтерфакс та низка інших російських пропагандистських ЗМІ.
Згідно з їхніми даними, уряд РФ своїм розпорядженням запровадив тимчасовий порядок в'їзду в Росію громадян України з території інших держав. Відповідно до цього розпорядження, з 16 жовтня українці від 14 років і старші зможуть в'їжджати у РФ тільки через автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області та повітряний пункт пропуску в аеропорту "Шереметьєво".
Цей особливий порядок поширюється на всіх громадян України віком від 14 років, а також на громадян до 14 років, які прямують у супроводі законного представника, опікуна чи піклувальника з числа громадян іноземних держав.
Натомість згаданий новий тимчасовий порядок не стосується громадян України до 14 років, які прямують із третіх країн самостійно або в супроводі законних представників.
Окрім того, в уряді РФ додали, мовляв, ці нововведення не стосуються громадян України, які перебувають на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а також частини тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.
У документі зазначають, що цей тимчасовий захід "спрямований на безпеку жителів РФ в умовах, що склалися".
- 17 червня 2022 року український Кабмін ухвалив постанову про запровадження візового режиму для громадян РФ. Вона набула чинності 1 липня. Потягом перших пів року дії візового режиму візи для проїзду в Україну отримали тільки 12 громадян Росії. В основному це жінки та діти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.69Продаж 40.67
- Актуальне
- Важливе