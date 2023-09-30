РФ змушує фермерів на ТОТ Херсонщини продавати продукцію за цінами, нижчими за ринкові

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують наживатись на українських фермерах й вигадують нові схеми заробітку. Так, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог створив прокладку "Херсонський Агропромисловий Кластер", яка проводить закупівлю зернових та олійних культур у сільгоспвиробників", - йдеться у повідомленні.

Тобто усіх фермерів регіону змушують продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, нижчими за ринкові. Надалі агропродукцію продають дотичним до гауляйтерів структурам, а вони перепродають її вже за ринковими цінами, забираючи собі різницю.

"Зауважимо, в Україні є вільний ринок агропродукції, де кожен фермер реалізує продукцію за ринковими цінами. Натомість окупанти змушують фермерів здавати продукцію за безцінь", - наголосили у ЦНС.