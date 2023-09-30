РФ змушує фермерів на ТОТ Херсонщини продавати продукцію за цінами, нижчими за ринкові
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни задля власної наживи змушують фермерів продавати продукцію за цінами, нижчими за ринкові
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Росіяни продовжують наживатись на українських фермерах й вигадують нові схеми заробітку. Так, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог створив прокладку "Херсонський Агропромисловий Кластер", яка проводить закупівлю зернових та олійних культур у сільгоспвиробників", - йдеться у повідомленні.
Тобто усіх фермерів регіону змушують продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, нижчими за ринкові. Надалі агропродукцію продають дотичним до гауляйтерів структурам, а вони перепродають її вже за ринковими цінами, забираючи собі різницю.
"Зауважимо, в Україні є вільний ринок агропродукції, де кожен фермер реалізує продукцію за ринковими цінами. Натомість окупанти змушують фермерів здавати продукцію за безцінь", - наголосили у ЦНС.
- Крім того, на захоплених територіях Херсонщини збільшили кількість випадків пограбувань місцевих жителів. Окупанти викрадають автівки та гроші під приводом боротьби з підпіллям.
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