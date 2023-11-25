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РФ змушує мешканців ТОТ Запоріжжя, які мають вогнепальну зброю, ставати на облік, - Нацспротив

25 листопада, 2023 субота
14:54
Війна з Росією рушниця

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області змушують власників вогнепальної зброї ставати на облік до підрозділів військ нацгвардії РФ

Про це інформує Центр національного спротиву. 

"На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери та командування російських окупаційних військ запроваджують приховані заходи з виявлення будь-яких осередків спротиву російській окупації", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що мешканців, які мають вогнепальну зброю, зобов'язують терміново ставати на облік до підрозділів "Управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Запорізькій області". Це окупанти пояснюють запровадженням так званої ліцензійно-дозвільної системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами. 

У Нацспротиві зазначають, що власників зброї почали змушувати ставати на облік після оприлюднення результатів соціологічних опитувань на ТОТ: вони показали, що у мешканців в окупації зберігається високий рівень проукраїнських настроїв.

"Проте ці заходи не допоможуть Москві у намаганнях взяти ТОТ під свій контроль, адже для більшості місцевих росіяни лишаються ворогами", - наголосили у Нацспротиві. 

  • Раніше стало відомо, що на території Росії окупанти формують нові підрозділи росгвардії для проведення так званих контрдиверсійних заходів у тимчасово окупованих регіонах України. 
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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