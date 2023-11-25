РФ змушує мешканців ТОТ Запоріжжя, які мають вогнепальну зброю, ставати на облік, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери та командування російських окупаційних військ запроваджують приховані заходи з виявлення будь-яких осередків спротиву російській окупації", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що мешканців, які мають вогнепальну зброю, зобов'язують терміново ставати на облік до підрозділів "Управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Запорізькій області". Це окупанти пояснюють запровадженням так званої ліцензійно-дозвільної системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами.

У Нацспротиві зазначають, що власників зброї почали змушувати ставати на облік після оприлюднення результатів соціологічних опитувань на ТОТ: вони показали, що у мешканців в окупації зберігається високий рівень проукраїнських настроїв.

"Проте ці заходи не допоможуть Москві у намаганнях взяти ТОТ під свій контроль, адже для більшості місцевих росіяни лишаються ворогами", - наголосили у Нацспротиві.