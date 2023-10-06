Rheinmetall отримав від Бундесверу велике замовлення на боєприпаси для України: подробиці

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, німецький уряд доручив Rheinmetall поставити загалом десятки тисяч снарядів L15 для української армії, а також звичайні 155-мм снаряди Assegai для німецьких збройних сил. Вартість контракту становить тризначну суму в мільйони євро, вказує концерн.

У липні концерн Rheinmetall оголосив про укладення нової та розширення наявної рамкової угоди з Бундесвером, що стосується артилерії.

"Контракти передбачають постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів", - розповіли в компанії.

Вказується, що потреба у поповненні складів боєприпасів збройних сил зумовлена ​​війною в Україні.