Rheinmetall отримав від Бундесверу велике замовлення на боєприпаси для України: подробиці
Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від Бундесверу велике замовлення на боєприпаси для України. Постачання заплановано на 2024 рік
Про це повідомила пресслужба компанії.
Так, німецький уряд доручив Rheinmetall поставити загалом десятки тисяч снарядів L15 для української армії, а також звичайні 155-мм снаряди Assegai для німецьких збройних сил. Вартість контракту становить тризначну суму в мільйони євро, вказує концерн.
У липні концерн Rheinmetall оголосив про укладення нової та розширення наявної рамкової угоди з Бундесвером, що стосується артилерії.
"Контракти передбачають постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів", - розповіли в компанії.
Вказується, що потреба у поповненні складів боєприпасів збройних сил зумовлена війною в Україні.
- 28 вересня Федеральне управління картелів Німеччини надало дозвіл для створення спільного підприємства між Rheinmetall і Укроборонпромом (Українська оборонна промисловість – UDI) в Києві. Уже подано заявку на отримання дозволу від інших відповідних агенцій.
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