Про це повідомляє ВВС.

У понеділок стало відомо про відхід з Росії компанії Logitech – швейцарського виробника клавіатур, мишів та інших аксесуарів для комп’ютерів. Представник прес-служби компанії Бен Старкі, за повідомленням РІА Новини, заявив, що Logitech "одного разу" збирається повернутися до Росії, "якщо будуть відповідні умови".

Ще один відхід понеділка – датський контейнерний оператор AP Møller-Mærsk (найчастіше компанію знають як просто Maersk). Це один із найбільших у світі операторів контейнерів.

Компанія досягла угоди про продаж своєї частки в російському портовому операторі Global Ports Investments і більше не працюватиме з російськими юрособами.

Якщо зникнення одного з виробників призводить до втрати конкретних продуктів і брендів, то відхід великої транспортної компанії на кшталт Maersk може зруйнувати або зробити куди дорожчими ланцюжки поставок різних товарів у Росії.

Відзначимо, що Logitech та Maersk повідомляли про згортання та обмеження роботи в Росії, але зараз вже ухвалили остаточне рішення про відхід з ринку РФ.

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