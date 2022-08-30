Ринок Росії покидають лідери виробництва комп’ютерних аксесуарів Logitech та контейнерних перевезень Maersk
Обидві компанії вже повідомляли про згортання та обмеження роботи в Росії, але зараз вже ухвалили остаточне рішення про відхід з ринку РФ
Про це повідомляє ВВС.
У понеділок стало відомо про відхід з Росії компанії Logitech – швейцарського виробника клавіатур, мишів та інших аксесуарів для комп’ютерів. Представник прес-служби компанії Бен Старкі, за повідомленням РІА Новини, заявив, що Logitech "одного разу" збирається повернутися до Росії, "якщо будуть відповідні умови".
Ще один відхід понеділка – датський контейнерний оператор AP Møller-Mærsk (найчастіше компанію знають як просто Maersk). Це один із найбільших у світі операторів контейнерів.
Компанія досягла угоди про продаж своєї частки в російському портовому операторі Global Ports Investments і більше не працюватиме з російськими юрособами.
Якщо зникнення одного з виробників призводить до втрати конкретних продуктів і брендів, то відхід великої транспортної компанії на кшталт Maersk може зруйнувати або зробити куди дорожчими ланцюжки поставок різних товарів у Росії.
- Відзначимо, що Logitech та Maersk повідомляли про згортання та обмеження роботи в Росії, але зараз вже ухвалили остаточне рішення про відхід з ринку РФ.
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