Риторика Кремля змінилася, тепер перемога - це захоплення Донецької та Луганської областей, запуск води до Криму, відрізання України від морських портів, - Магда

Політолог розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Варто відзначити те, як змінюється риторика керівників Росії. Наприклад, Путін у розмові з президентом Казахстану Токаєвим сказав "спеціальна операція захисту Донбасу". Це є на сайті Кремля, на сайтах російських інформаційних агенцій. І це абсолютно не випадково. Інші їхні пропагандисти мапу дій на території України з сайту ФАН - Федеральної агенції новин - перейменували з "успіхів" так званої спеціальної військової операції на "перебіг". Складно говорити про певні успіхи у контексті закатованих сотень мирних громадян і в контексті величезних втрат, до яких Російська Федерація не готова", - зазначив Магда.



Експерт додав, що росіяни не приховують прагнення завдати Україні поразки на Донбасі. Їхня мета, щонайменше, - захопити українську територію в адміністративних межах Донецької та Луганської областей.



"Я бачу, що російська пропаганда буде прагнути скомпонувати своєрідну тріаду російської перемоги: захоплення відповідної території Донецької та Луганської областей; запуск води до Криму; відрізання України від морських портів. Гадаю, останній пункт для Росії є найважливішим, оскільки відсутність виходу до морських портів створить суттєві проблеми для української економіки", - зауважив Євген Магда.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список імен військовослужбовців 64-ї ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в Бучі.

Спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що російські війська готуються до спроби захоплення Харкова та атаки на Збройні сили України в зоні ООС.