Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.

"За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось у кінці лютого – не більше 32%. Український бізнес проявив значну гнучкість та витривалість, а нашим завданням як Уряду було підтримати його – кредитуванням, грантовими програмами на започаткування власної справи, а також підтримкою безробітних", - сказала Свириденко.

"На наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%, адже ми впевнені, це буде рік перемоги", - додала вона.

Очільниця Мінекономіки підкреслила, що зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету. Навіть в умовах війни, враховуючи руйнування підприємств і виїзд частини працездатного населення за кордон, Україні все одно вдається самостійно забезпечувати 50% надходжень до бюджету.

"Інші 50% – допомога міжнародних партнерів", - наголосила Свириденко.

19 грудня виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері Еспресо спрогнозував, що через перебої з електроенергією ВВП України невпинно падатиме.

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