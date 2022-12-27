Рівень падіння ВВП України до кінця року буде меншим, аніж прогнозували у лютому, – Мінекономіки
Падіння валового внутрішнього продукту України уза підсумками 2022 року складе 32%, а не 50%, як прогнозували в лютому
Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.
"За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось у кінці лютого – не більше 32%. Український бізнес проявив значну гнучкість та витривалість, а нашим завданням як Уряду було підтримати його – кредитуванням, грантовими програмами на започаткування власної справи, а також підтримкою безробітних", - сказала Свириденко.
"На наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%, адже ми впевнені, це буде рік перемоги", - додала вона.
Очільниця Мінекономіки підкреслила, що зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету. Навіть в умовах війни, враховуючи руйнування підприємств і виїзд частини працездатного населення за кордон, Україні все одно вдається самостійно забезпечувати 50% надходжень до бюджету.
"Інші 50% – допомога міжнародних партнерів", - наголосила Свириденко.
- 19 грудня виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері Еспресо спрогнозував, що через перебої з електроенергією ВВП України невпинно падатиме.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.45Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе