ВВП України однозначно буде зменшуватися через блекаути, - економіст Пендзин

Про це він розповів в етері Еспресо.



"ВВП (валовий внутрішній продукт – ред.) однозначно буде зменшуватися через блекаути, що у першу чергу пов'язано зі складністю роботи бізнесу. Наприклад, середній бізнес може себе якимось чином підстрахувати засобами безперервного живлення, тими ж самими генераторами. А великий бізнес, на жаль, сьогодні повністю перекрити своє виробництво альтернативними джерелами не може. Ми вже побачили заяви великих виробників, що проблеми з постачанням електрики призводять до скорочення виробництва, тобто великі підприємства будуть потерпати, і як наслідок слід очікувати падіння ВВП", - пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.



Олег Пендзин підсумував, що у будь-якому випадку треба розуміти, що у цей рік Україна втратить приблизно 32-33% ВВП, така цифра є надзвичайно великою через ті шкоди, які завдає окупант економіці України.

13 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Парижі заявив, що ВВП України може впасти до 50% у випадку продовження РФ обстрілів інфраструктури

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