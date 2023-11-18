Рівень підтримки України до літа кардинально не зменшиться, - Чалий
Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що нам зараз треба думати про осінь наступного року, коли у США скоріше всього буде політична криза
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Озброєння буде, але це озброєння, яким ми зараз воюємо, так приблизно і буде. Сценарій найгірший, я думаю, не здійсниться, коли блокується підтримка на наступний рік з боку США. А середній сценарій буде, коли військово-технічна частина піде, тобто озброєння буде скоріше всього. Я вам кажу про складність отримання в бюджет грошей, але види озброєнь будуть ті ж самі приблизно, що і зараз", - сказав дипломат.
На його думку, повинно все складатися зі стійкості внутрішньої можливості виробляти снаряди у першу чергу тут, в Україні, і зовнішньої – продовження, хоча б на тому ж рівні, стабільної підтримки.
"Я очікую, що цей рівень підтримки до літа кардинально не зменшиться, знайдеться різним способом. Дуже багато сигналів, чому до літа. У МВФ фінансовий план до 15 липня. Гроші заходять через МВФ, також американські. Значить, всі чомусь порахували, що десь до 15 липня, і всі так розраховували, що гаряча фаза війни мала б закінчитися. І поки що, на жаль, так приблизно і думають. Нам треба думати про осінь наступного року, от зараз треба думати про осінь наступного року, коли у США скоріше всього буде політична криза, коли у нас буде непросто закрити уже бюджет по року. І от треба зараз робити якісь висновки з попереднього періоду", - підкреслив Валерій Чалий.
Чалий наголосив, що, якщо США десь з політичних питань провисне по темпах, то нам треба нарощувати з нашими партнерами в Європі.
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