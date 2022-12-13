Рівень злочинності в Україні знизився на 13% під час вимкнень електроенергії, - голова Нацполіції
На сьогодні рівень злочинності по Україні знизився на 13%, а присутність поліцейських, взаємодія з населенням і об'єднання громад дало свій результат
Про це голова Нацполіції Ігор Клименко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Більше темряви, але більше поліцейських на вулицях. Рівень злочинності по Україні на сьогодні у нас знизився на 13%, а якраз в час блекауту – середа-четвер, рівень злочинності знизився на 16%. Присутність поліцейських, взаємодія з населенням і об'єднання громад, воно дало свій результат", - сказав він.
За словами Клименка, попереду ще дуже багато викликів і зберегти саме безпечну країну, а що стосується криміногенної ситуації, – це завдання Нацполу
"Це стосується і шахрайства, яке зросло в нашій державі з початку бойових дій, це стосується і майнових крадіжок, квартирних. Ми ж розуміємо, скільки людей покинуло свої домівки і скільки у нас було заяв, про те, що ці домівки розбиті ворогом. В тій же Харківській, або Херсонській області. Або пограбовано ворогом", - наголосив він.
- Загалом, Україна пережила вже вісім масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру країни. Через це утворився дефіцит в енергосистемі, а українці стикнулися з тривалими вимкненням електроенергії.
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