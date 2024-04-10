Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії": до конкурсної програми надійшло 100 фільмів
П’ятий Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" пройде у Рівному 5-8 червня 2024 року. А 8 квітня завершився прийом фільмів на відбір до конкурсної програми
До 15 травня на сайті dreamcity.org.ua буде опубліковано фільми, відібрані до конкурсних показів, та програма кінофестивалю.
За повідомленням організаторів, загалом надійшло 100 заявок від команд з України, Німеччини, Польщі, Грузії, Словенії, США, а також — фільми, виготовлені у копродукції: Україна / Франція, Україна / Хорватія / Чехія / Швеція, Україна / Франція / Польща / Чилі / Німеччина / Люксембург, Україна / Австрія, Україна / Італія / США, Україна / Польща, Сербія / Німеччина.
Номінації кінофестивалю: Повнометражні ігрові фільми; Короткометражні ігрові фільми; Короткометражні документальні фільми на тему екологічних проблем, спричинених війнами.
Завданнями П’ятого Рівненського міжнародного кінофестивалю "Місто Мрії" є представлення глядачам і кінематографістам кращих зразків українського та закордонного кінематографу; розвиток культурних зв’язків між регіонами України та за її межами; сприяння інтеграції України у європейський та світовий культурний простір засобами кіномистецтва; допомога народу України посилювати опір агресору та зміцнювати моральний дух українців; інформування світової спільноти про катастрофічні наслідки війни в Україні, зокрема, у сфері екології; аналіз засобами кіно впливу сучасних технологій на життя людей.
Організатор кінофестивалю: ГО "Рівненська обласна організація Українська асоціація маркетингу".
Еспресо - головний інформаційний партнер.
Фестиваль фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4Culture, що реалізується Goethe-Institut у партнерстві з Czech Centers, Danish Cultural Institute та Institut Français у Грузії.
Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії", започаткований у 2016 році. Ініціаторами та засновниками кінофестивалю є рівняни – режисер, сценарист, член Української кіноакадемії Віктор Булига, віце-президент Української асоціації маркетингу, директор ГО УАМ Олександр Гладунов та громадський діяч, підприємець, науковець і доктор філософії Сергій Паладійчук. За чотири роки на участь у конкурсних показах було подано понад 1250 заявок із 60-ти країн світу, а для конкурсного перегляду було відібрано понад 240 фільмів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.87 Купівля 38.87Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе