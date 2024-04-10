Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії": до конкурсної програми надійшло 100 фільмів

До 15 травня на сайті dreamcity.org.ua буде опубліковано фільми, відібрані до конкурсних показів, та програма кінофестивалю.

За повідомленням організаторів, загалом надійшло 100 заявок від команд з України, Німеччини, Польщі, Грузії, Словенії, США, а також — фільми, виготовлені у копродукції: Україна / Франція, Україна / Хорватія / Чехія / Швеція, Україна / Франція / Польща / Чилі / Німеччина / Люксембург, Україна / Австрія, Україна / Італія / США, Україна / Польща, Сербія / Німеччина.

Номінації кінофестивалю: Повнометражні ігрові фільми; Короткометражні ігрові фільми; Короткометражні документальні фільми на тему екологічних проблем, спричинених війнами.

Завданнями П’ятого Рівненського міжнародного кінофестивалю "Місто Мрії" є представлення глядачам і кінематографістам кращих зразків українського та закордонного кінематографу; розвиток культурних зв’язків між регіонами України та за її межами; сприяння інтеграції України у європейський та світовий культурний простір засобами кіномистецтва; допомога народу України посилювати опір агресору та зміцнювати моральний дух українців; інформування світової спільноти про катастрофічні наслідки війни в Україні, зокрема, у сфері екології; аналіз засобами кіно впливу сучасних технологій на життя людей.

Організатор кінофестивалю: ГО "Рівненська обласна організація Українська асоціація маркетингу".

Еспресо - головний інформаційний партнер.

Фестиваль фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4Culture, що реалізується Goethe-Institut у партнерстві з Czech Centers, Danish Cultural Institute та Institut Français у Грузії.

Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії", започаткований у 2016 році. Ініціаторами та засновниками кінофестивалю є рівняни – режисер, сценарист, член Української кіноакадемії Віктор Булига, віце-президент Української асоціації маркетингу, директор ГО УАМ Олександр Гладунов та громадський діяч, підприємець, науковець і доктор філософії Сергій Паладійчук. За чотири роки на участь у конкурсних показах було подано понад 1250 заявок із 60-ти країн світу, а для конкурсного перегляду було відібрано понад 240 фільмів.