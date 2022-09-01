Рівненщину відвідав мільярдер Баффет і попрацював там комбайнером

Про це повідомив народний депутат Дмитро Соломчук і продемонстрував відповідні світлини.

"Разом з фермерами попрацювали на комбайнах, зібравши пшеницю та завершивши ранні жнива обрядом обжинок. Зв’язали останній сніп, який вже вирушив до США. Дякуємо Говарду за підтримку України, підтримку нашого агросектору, яка зараз дуже потрібна. Україна обов’язково переможе, і ми разом з фермерами, військовими будемо засівати українські поля, збирати врожай, виготовляти найсмачніші продукти для українців та країн, які їх потребують. Увесь світ цього року нарешті зрозумів, наскільки важливі для них наші аграрії", - написав Дмитро Соломчук.

За інформацією ТСН, американський мільярдер прибув на Рівненщину заздалегідь, проте його поїдку не афішували через питання безпеки.

Також Баффет передав українським аграріям техніку, яка базуватиметься у Рівненській області, а саме: 50 комбайнів, 49 тракторів та різноманітне с/г приладдя.

Фонд Баффета виділив українцям для здійснення майбутньої посівної 90 млн доларів.

"Америка залишається з Україною, США залишаються з Україною", - сказав Баффет.

Довідково. Говард – син мільярдера Воррена Баффета. Він очолює фундацію "Howard G. Buffett Foundation" та є директором міжнародного конгломерату Berkshire Hathaway. Робота "Howard G. Buffett Foundation" спрямована на питання військових конфліктів, харчової безпеки та боротьби з торгівлею людьми.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Говард Баффет пожертвував для військових України 2.7 млн доларів і приєднався до списку знаменитостей-благодійників, які допомагають Україні

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