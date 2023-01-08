Рівно три роки тому Іран збив український літак зі 176 людьми на борту
Представництво Європейського Союзу в Україні нагадало про роковини трагедії з українським пасажирським лайнером в Ірані
Про це йдеться на фейсбуці установи.
"Сьогодні ми згадуємо жертв рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був незаконно збитий іранськими військовими у 2020 році. У третю річницю цієї трагедії ми поновлюємо наші співчуття родинам і близьким 176 жертв", - зазначається у повідомленні.
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"Ми підтримуємо зусилля з притягнення Ірану до відповідальності за цей злочин", - наголошує представництво Євросоюзу.
- Нагадаємо, літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря". У результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.
- 18 липня 2020 року Іран передав на експертизу до Франції "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України". У січні 2021 року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про збиття літака МАУ.
- 10 лютого 2021 року стало відомо, що канадський уряд та органи безпеки вивчали аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Іран назвав запис фейком. МЗС України заявило, що Іран приховує важливу інформацію у справі про збиття літака МАУ.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив фінальний звіт про збиття літака МАУ під Тегераном, Кулеба назвав документ "збіркою маніпуляцій".
- Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані умисним терористичним актом.
- 25 листопада 2021 року міжнародна група, яка складається з Канади, Швеції, України та Великої Британії, закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття рейсу PS752.
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