Рівно три роки тому Іран збив український літак зі 176 людьми на борту

Про це йдеться на фейсбуці установи.

"Сьогодні ми згадуємо жертв рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був незаконно збитий іранськими військовими у 2020 році. У третю річницю цієї трагедії ми поновлюємо наші співчуття родинам і близьким 176 жертв", - зазначається у повідомленні.

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"Ми підтримуємо зусилля з притягнення Ірану до відповідальності за цей злочин", - наголошує представництво Євросоюзу.

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