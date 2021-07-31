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Рівно три роки тому облили кислотою Катерину Гандзюк

31 липня, 2021 субота
22:34
Кримінал

Сьогодні три роки з дня звірячого нападу на Катерину Гандзюк. Понад 40% її тіла були уражені сульфатною кислотою

Про це нагадує Еспресо.TV,

"Виконавці цього злочину отримали смішні терміни", - зазначає з даного приводу молодіжна спільнота Гонор Київ.

"З трьох замовників на лаві підсудних поки тільки один - Мангер. На жаль, інші замовники - Рищук та Гордєєв - чудово себе почувають.

Проте це ненадовго. Країна змінюється, і ми, як і раніше, робитимемо усе, щоб усі винні понесли покарання", - наголошують автори повідомлення.

  • Нагадаємо, ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера Київський апеляційний суд залишив під вартою до 28 серпня.
  • Вирок йому досі не винесено.


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замах
Катерина Гандзюк
Владислав Мангер
кислота
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