Рівно три роки тому облили кислотою Катерину Гандзюк

Про це нагадує Еспресо.TV,



"Виконавці цього злочину отримали смішні терміни", - зазначає з даного приводу молодіжна спільнота Гонор Київ.



"З трьох замовників на лаві підсудних поки тільки один - Мангер. На жаль, інші замовники - Рищук та Гордєєв - чудово себе почувають.



Проте це ненадовго. Країна змінюється, і ми, як і раніше, робитимемо усе, щоб усі винні понесли покарання", - наголошують автори повідомлення.

Нагадаємо, ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера Київський апеляційний суд залишив під вартою до 28 серпня.

Вирок йому досі не винесено.