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Головна Суспільство Вбивство Гандзюк: Мангера і Левіна залишили під вартою до 28 серпня

Вбивство Гандзюк: Мангера і Левіна залишили під вартою до 28 серпня

26 липня, 2021 понедiлок
20:57

Київський апеляційний суд залишив під вартою екс-голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких звинувачують в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк

Про це йдеться в повідомленні Київського апеляційного суду Києва.

26 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року, якою обвинуваченим М. та Л. продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 серпня 2021 року, без визначення розміру застави.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", - йдеться у повдіомленні.

Прокуратура просить призначити Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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вбивство
Катерина Гандзюк
Левін
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