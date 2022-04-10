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Головна Новини Різали по живому пилкою, прострілювали коліна, ламали руки. Очевидець розповів, як офіцери рашистів мордували жителів Мотижина, що поблизу Києва

Різали по живому пилкою, прострілювали коліна, ламали руки. Очевидець розповів, як офіцери рашистів мордували жителів Мотижина, що поблизу Києва

10 квітня, 2022 неділя
17:40

В садибі екопарку села Мотижин (колишнього Макарівського, а нині Бучанського району) Київської області, що неподалік від стратегічної траси Київ-Чоп, вона ж Житомирська, під час російської окупації було облаштовано катівню

Про це розповів мешканець села на ім'я Олег Бондаренко, який сам зазнав численних катувань та став свідком того, як знущались над іншими, передає Еспресо.TV із посиланням на ТСН.

Загалом під час окупації загинуло 400 цивільних осіб з Мотижина. П'ятьох з них закатували безпосередньо в екопарку, наглошується у повідомленні.

Людей там тримали із зав’язаними очима, допитували, вибивали зізнання, а потім кинули у колодязь. Не давали їжі та води кілька діб. Чоловік каже, що знущалися переважно офіцери.

"Калуга", "Вітебськ" вони тільки тим займалися - це два комбати. Розвідки… Я слухав по рації їхні позивні. "Калуга" - він воював у Л/ДНР сам із Росії комбат розвід роті. А цей "Вітебськ" він був дуже жорстокий. Він коліна всім прострілював, руки ламав і найголовніше ось цей цинізм - вони тільки вбили його, ці його потягли кудись, а вони вже їли. Вони вже забули, що людину щойно вбили", - розповідає чоловік з про один з типових випадків.

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За даними Олега, серед бранців був чоловік, якого росіяни вбивали півтори години, поступово, катуючи. 

"Його півтори години вбивали, взагалі, це жерсть. Годину руками і ногами, він весь синій був, потім пилкою руки ламали, вони ж були зв'язані, а потім почали ноги прострілювати. Там жерсть була! І реально ти розумієш, що ти будеш наступний", - додає Олег.

Серед інших у Мотижині окупанти вбили родину старости Ольги Сухенко, зокрема, її чоловіка та сина. Під час окупації жінка допомагала односельцям. Цих загиблих теж катували.



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