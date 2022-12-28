Різдвяне диво для українців: 526 тис євро на генератори для лікарень в Україні

Більше півмільйона євро вистачить для закупівлі генераторів для 50 лікарень, а отже – тисячі життів буде врятовано.

Партнери, спортсмени, фанати, клієнти і просто небайдужі з усього світу стали чарівниками для України: заохочували та розповідали про проєкт, особисто переказували кошти, проводили благодійні заходи, аби привернути увагу та збільшити збір. Міжнародна кампанія Light up Christmas for Ukrainians стала частиною великого збору UNITED24 на генератори для лікарень. Тепер світлу в українських лікарнях бути!

“Особисте відкриття в цьому проєкті – диво щирості творять саме люди на землі. Незалежно від релігії, мови спілкування або країни походження. Саме люди продовжують виборювати увагу світової спільноти до війни в Україні. Дякую кожному, хто долучився до збору особисто, та тим, хто допомагав поширювати інформацію про проєкт. Наша сила - у єдності!”, – коментує CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Раніше Parimatch Ukraine в статусі офіційного партнера UNITED24 вже перерахував 74 мільйони гривень на різні проєкти платформи.

Світло переможе темряву!