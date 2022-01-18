Ризики військової агресії з боку РФ та політичної дестабілізації через можливий арешт Порошенка підштовхують девальвацію гривні, – економіст
Головні чинники девальвації гривні полягають не в економічній площині, це насамперед ризики військової агресії з боку Росії та політичної дестабілізації, пов’язані з можливим арештом експрезидента Петра Порошенка
Про це голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук розповів в ефірі програми "Про гроші з Олександром Морщавкою" на Еспресо.TV.
"У першу чергу, на девальвацію впливає фактор негативних очікувань, пов’язаних як з цілком можливою військовою агресією з боку РФ, так і з можливою політичною дестабілізацією внаслідок дій влади проти одного з лідерів опозиції Петра Порошенка", – сказав він.
Він спрогнозував, що рішення про арешт Порошенка викличе політичну дестабілізацію, яка потенційно може перерости в делегітимізацію влади, що спровокує виведення коштів населення з гривні в іноземну валюту.
"Головний фактор девальвації не є економічним. Торік ситуація з платіжним балансом була цілком непогана. Ми закінчили рік з "плюсом", тобто обсяг коштів у валюті, які зайшли в країну, переважив обсяг коштів, який її покинули", – вказав економіст.
- Нагадаємо, за даними Нацбанку України, курс гривні на міжбанку у вівторок послабився до 28,4 грн/$1 з 28,11 грн/$1 у понеділок.
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