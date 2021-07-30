РНБО додала ще трьох осіб до списку контрабандистів
Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список проти контрабандистів. До нього увійшли ще три людини
Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Еспресо.TV.
За словами Данілова, в оновлений санкційний список потрапили один громадянин Німеччини і два громадянина України.
"Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Арст, Валерій Фальковський та Студинець Олександр. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку", - заявив він.
- 5 липня Служба безпеки України заблокувала активи 174 компаніям-фігурантам санкційних списків Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
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