РНБО додала ще трьох осіб до списку контрабандистів

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Еспресо.TV.

За словами Данілова, в оновлений санкційний список потрапили один громадянин Німеччини і два громадянина України.

"Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Арст, Валерій Фальковський та Студинець Олександр. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку", - заявив він.

5 липня Служба безпеки України заблокувала активи 174 компаніям-фігурантам санкційних списків Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).