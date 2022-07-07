РНБО спростувала інформацію про заборону в Україні електронних сигарет

Центр протидії дезінформації при РНБО звертає увагу на поширення фейкової інформації про те, що в Україні нібито заборонили електронні сигарети. Насправді йдеться про їхнє використання у громадських місцях.

Зокрема, забороняється використання тютюнових виробів та використання пристроїв для споживання тютюну, зокрема електронних пристроїв для нагрівання тютюну, електронних сигарет, кальянів (зокрема, кальянів та електронних сигарет) у всіх визначених законом місцях, зокрема у ресторанах, кафе та у приміщеннях підприємств, пояснили у ЦПД.

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