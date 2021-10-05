РНБО запустила сайт із санкційними списками
РНБО запустила сайт, на якому доступні перелік осіб, які потрапили під санкції України
Про це свідчать дані на сайті Sanctions-t.rnbo.gov.ua.
Рада національної безпеки і оборони запустила сайт з українськими санкційними списками.
У ньому майже 4 тис. записів з фізичними особами, а також майже 2 тис. - з юридичними.
Так, на сайті реалізована функція пошуку фігуранта по ПІБ, а також вказується номер президентського указу і його дата, дата народження фігуранта, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності та місце проживання.
Щодо юридичних осіб вказані наступні дані: назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса і так далі.
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