РНБО запустила сайт із санкційними списками

Про це свідчать дані на сайті Sanctions-t.rnbo.gov.ua.

Рада національної безпеки і оборони запустила сайт з українськими санкційними списками.

У ньому майже 4 тис. записів з фізичними особами, а також майже 2 тис. - з юридичними.

Так, на сайті реалізована функція пошуку фігуранта по ПІБ, а також вказується номер президентського указу і його дата, дата народження фігуранта, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності та місце проживання.

Щодо юридичних осіб вказані наступні дані: назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса і так далі.

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