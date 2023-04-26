Про це пише Міністерство цифрової трансформації України.

Повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання впровадити акти ЄС щодо роумінгу до 24 квітня 2024 року.

"Roam like at home дозволить користуватися мобільним телефоном у будь-якій з 27 країн ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії без додаткових платежів", - пояснює міністерство.

Установа також нагадує, що зараз завдяки спільній заяві операторів, українці в ЄС продовжують спілкуватися зі своїми близькими без додаткових витрат.