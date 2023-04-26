Roam like at home: визначено терміни приєднання України до європейського роумінгу
Україна та ЄС офіційно зафіксували терміни та умови приєднання до європейського роумінгу, завдяки чому українці зможуть вільно користуватися мобільним телефоном у 27 країнах Європи
Про це пише Міністерство цифрової трансформації України.
Повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання впровадити акти ЄС щодо роумінгу до 24 квітня 2024 року.
"Roam like at home дозволить користуватися мобільним телефоном у будь-якій з 27 країн ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії без додаткових платежів", - пояснює міністерство.
Установа також нагадує, що зараз завдяки спільній заяві операторів, українці в ЄС продовжують спілкуватися зі своїми близькими без додаткових витрат.
- Європейські та українські оператори зв’язку підписали спільну заяву-меморандум про продовження домовленостей про доступний роумінг для українських біженців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе