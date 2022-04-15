Робимо все для порятунку наших людей. Зеленський провів нараду з силовиками щодо ситуації у Маріуполі

Про це президент України розповів у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив, що у п’ятницю провів важливу зустріч щодо Маріуполя з усіма керівниками силового блоку держави.

На зустрічі були присутні головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, керівник Служби безпеки України Іван Баканов, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.

"Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей".

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