"Робимо все, щоб створити трибунал": Зеленський наголосив на необхідності покарати РФ за злочини з 2014 року
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що трибунал, який покарає воєнні злочини РФ з 2014 року, обов'язково буде створений
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
"На жаль, наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості. Навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти нашої держави – за первинний злочин. Злочин, який породив усі інші злочини цієї війни – і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалося", - сказав президент України.
Проте Володимир Зеленський запевнив, що українська сторона вже працює над створенням трибуналу.
"Щоб була відповідальність за агресію, потрібен спеціальний трибунал – на додачу до Міжнародного кримінального суду. І ми робимо все, щоб створити такий трибунал. Саме цьому завданню було сьогодні присвячене звернення першої леді України до парламенту й народу Великої Британії. Зараз триває візит Олени до Сполученого Королівства. І від імені всіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Велику Британію стати лідером у глобальних зусиллях для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й для повернення справедливості", - йдеться у зверненні президента.
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