Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми зробили всі необхідні умови для того, щоб люди могли розраховуватися картками. Отримувати гроші як в Україні, так й за кордоном. Крім того, ми вже зробили перенесення наших IT- комплексів у хмарні системи за кордоном. Робота банку не залежить від можливого потрапляння ракет або бомб у фізичні об’єкти банку. Ми можемо працювати не зважаючи на те, чи є загроза нашій інфраструктурі. Відбулося перенесення айти комплексів у хмару Західних країн", - пояснив Серга.

Також прессекретар додав, що співробітники ПриватБанку працювали в важких умовах й головним було те, щоб фінансовий фронт залишався стабільним, щоб люди могли отримувати послуги де б вони не були.

"Робота наших сервісів, наприклад, "Приват24" не залежить, чи є у небезпеці наш фізичний сервер, який знаходиться в Україні. Цю роботу ми зробили за півтора місяця з урахуванням кількості клієнтів, з урахуванням великої кількості даних і вона була зроблена в десять разів швидше, як це робиться зазвичай у великих компаніях", - наголосив Серга.

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