Робота платіжної системи ПриватБанку не залежить від прямої загрози інфраструктурі, - прессекретар Серга
Прессекретар ПриватБанку Олег Серга розповів, що IT-комплекс банку перенесено у хмарні системи за кордон
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми зробили всі необхідні умови для того, щоб люди могли розраховуватися картками. Отримувати гроші як в Україні, так й за кордоном. Крім того, ми вже зробили перенесення наших IT- комплексів у хмарні системи за кордоном. Робота банку не залежить від можливого потрапляння ракет або бомб у фізичні об’єкти банку. Ми можемо працювати не зважаючи на те, чи є загроза нашій інфраструктурі. Відбулося перенесення айти комплексів у хмару Західних країн", - пояснив Серга.
Також прессекретар додав, що співробітники ПриватБанку працювали в важких умовах й головним було те, щоб фінансовий фронт залишався стабільним, щоб люди могли отримувати послуги де б вони не були.
"Робота наших сервісів, наприклад, "Приват24" не залежить, чи є у небезпеці наш фізичний сервер, який знаходиться в Україні. Цю роботу ми зробили за півтора місяця з урахуванням кількості клієнтів, з урахуванням великої кількості даних і вона була зроблена в десять разів швидше, як це робиться зазвичай у великих компаніях", - наголосив Серга.
- У Комітеті з питань організації держвлади та містобудування порахували, для відбудови зруйнованих і пошкоджених армією РФ об'єктів, необхідно від 600 мільярдів до 1 трильйона доларів
- Україна створить додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців наперед, при чому його неможливо буде знищити
- Україна створить додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців наперед, при чому його неможливо буде знищити
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 33Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе