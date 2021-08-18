Роботи від Boston Dynamics вразили паркур-трюками на смузі перешкод
Роботобудівельна компанія Boston Dynamics оприлюднила нове відео з гуманоїдними роботами Atlas, які долають смугу перешкод і виконують трюки з паркуру
Відео оприлюднено на Youtube-каналі Boston Dynamics.
"Паркур - це ідеальна пісочниця для команди Atlas із Boston Dynamics для експериментів із новою поведінкою. У цьому відео наші гуманоїдні роботи демонструють легку атлетику, тримаючи рівновагу під час різноманітних вправ, що швидко змінюються і потребують енергійності. Завдяки стрибкам, рівновазі і переворотам ми демонструємо, як ми штовхаємо Atlas до його меж, щоб відкрити наступне покоління мобільності, сприйняття та спортивного інтелекту", - розповіли творці роботів.
Під час руху роботи виконують стрибки, пробігають по горизонтальній балці, роблять сальто, а також перестрибування через перешкоду з опорою на одну руку.
- Нагадаємо, раніше роботи Boston Dynamics злагоджено станцювали, проводжаючи 2020 рік.
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