Роботи від Boston Dynamics вразили паркур-трюками на смузі перешкод

Відео оприлюднено на Youtube-каналі Boston Dynamics.



"Паркур - це ідеальна пісочниця для команди Atlas із Boston Dynamics для експериментів із новою поведінкою. У цьому відео наші гуманоїдні роботи демонструють легку атлетику, тримаючи рівновагу під час різноманітних вправ, що швидко змінюються і потребують енергійності. Завдяки стрибкам, рівновазі і переворотам ми демонструємо, як ми штовхаємо Atlas до його меж, щоб відкрити наступне покоління мобільності, сприйняття та спортивного інтелекту", - розповіли творці роботів.



Під час руху роботи виконують стрибки, пробігають по горизонтальній балці, роблять сальто, а також перестрибування через перешкоду з опорою на одну руку.

Нагадаємо, раніше роботи Boston Dynamics злагоджено станцювали, проводжаючи 2020 рік.