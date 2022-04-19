Роботодавці та профспілки в Німеччині виступили проти негайного емабрго ЄС на російський газ
Німецькі роботодавці і профспілки виступили проти негайного ембарго на російський газ, бо це може скоротити роботу підприємств і кількість робочих місць
Про це пише "Європейська правда".
"Швидке газове ембарго призвело би до скорочення виробництва, простоїв, деіндустріалізації та довгострокової втрати робочих місць", - виступили зі спільною заявою керівник об’єднання роботодавців BDA Райнер Дульгер та керівник конфедерації профспілок DGB Райнер Гофманн.
Вони застерігають, що такий крок призведе до скорочення виробництва, тоді як санкції проти Росії мають завдати економіці ЄС найменші збитки.
"У нинішній дискусії це не враховується", – зауважують Дульгер і Гофманн на тлі обговорення нових пакетів санкції проти Росії.
Нагадаємо, нові санкції ЄС проти РФ будуть спрямовані на Сбербанк і енергетичний сектор.
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