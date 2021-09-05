Родини Небесної Сотні вимагають негайно звільнити й покарати скандальну суддю Волкову

Про це йдеться в оприлюдненій ГО заяві, передає Еспресо.TV.



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"Судове свавілля судді Печерського суду міста Києва Світлани Волкової, яка відпустила вбивцю Героїв Небесної Сотні, а зараз відправила за грати бойового генерала Ігора Павловського та виробничника Шандру, викликає у нас, родин Героїв Небесної Сотні, гнів та обурення.



Ми добре пам’ятаємо той день, 19 вересня 2014 року, коли її рішенням було випущено на волю вбивцю наших рідних і близьких - фігуранта справи про розстріл 48 активістів Майдану, командира так званої чорної роти "Беркуту" Дмитра Садовника.



Це дало йому змогу втекти до країни-агресора - Російської Федерації, і тим самим уникнути правосуддя і суттєво завадити притягненню до відповідальності його поплічників.



Нагадаємо, що суддю Волкову 2016 року було звільнено з посади, та проти неї розпочато кримінальне провадження.



Однак з приходом до влади Зеленського восени 2019 року її поновили на роботі.



Зараз вона чинить "кривосуддя", переслідуючи патріотів в інтересах Офісу президента України і діячів часів режиму Януковича. І справа Павловського та Шандри - не єдина в її "доробку".



У січні 2020 року Світлана Волкова ухвалила скандальне рішення про те, ніби заступник глави Адміністрації президента часів Януковича, українофоб Андрій Портнов, п’ять попередніх років жив в Україні - хоча в Україні його не було.



Кривосуддя Волкової ми ставимо в один ряд із включенням до списків обміну, передачі іншим країнам беркутівців, підозрюваних у вчиненні злочинів під час Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків; повернення до країни та популяризацію в медійному просторі українофобів Олени Лукаш, Андрія Портнова та інших; відверте переслідування правоохоронними органами волонтерів та громадських діячів.



Використання таких суддів демонструє реальне ставлення Зеленського та його "“Слуг народу" до цінностей і здобутків Революції Гідності, до всіх тих, хто вже сьомий рік протистоїть збройній агресії Російської Федерації на Сході України.



Вимагаємо надання правової оцінки діям судді Волкової і негайного звільнення її від посади, а також поновлення кримінального провадження щодо її ролі у рятуванні вбивць Майданівців.



Вимагаємо скасування неправосудних, абсурдних рішень щодо ветеранів війни з російським агресором, волонтерів, виробничників, які підтримували нашу армію.



Вимагаємо притягнення до відповідальності служителів режиму Януковича, які чинили злочини проти протестуючих на Майдані і покривали ці злочини".





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