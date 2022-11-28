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Родини захисників розповіли про катастрофічний стан Берковецького цвинтаря, де ховають українських воїнів

28 листопада, 2022 понедiлок
11:25
Суспільство цвинтар

Родини захисників заявили, що частина Берковецького цвинтаря, на якій ховають українських воїнів, частково провалилася та затоплена водою, а ситуація потребує негайного вирішення

Про це вони оголосили у зверненні до ЗМІ, до яких звернулись по допомогу.

У заяві йдеться, що ділянка №42 військових поховань Берковецького цвинтаря у місті Києві частково провалилася та затоплена водою. За їхніми словами, ситуація потребує негайного вирішення, тому що кожного дня ситуація погіршується – провалля глибшають, ділянка пливе та уходить під землю.

Зазначається, що адміністрація цвинтаря та інші відповідальні міські структури "не мають плану дій щодо термінової ліквідації надзвичайної ситуації, тоді як наявна криза за своїм масштабом і наслідками вимагає негайного вирішення".

Також, представники родин зазначили, що зруйноване кладовище заподіює шкоду психологічному стану родин полеглих воїнів, а також псує загальний імідж України.

"Окрім того, картина напівзруйнованих могил кожну хвилину наносить непоправну шкоду психологічному стану родин загиблих, іміджу Українського війська, влади України, України як держави. Ускладнює проблему той факт, що на ділянці продовжують ховати військових. В скорботні хвилини ритуалу поховання найближчі родичі, друзі та побратими бачать жахливий стан місця поховання загиблих героїв, що може підірвати моральний дух навіть найстійкіших громадян, що є прямою шкодою обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.

З проханням про допомогу до ЗМІ звернулися: Гумба (Іщенко) Наталя Олександрівна, Баранов Микола Степанович та Баранова Наталія Миколаївна, Бікус Наталія Ігорівна, Косинська Анна Сергіївна, Німець Ірина Віталіївна та Остапенко Тетяна Олександрівна.

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