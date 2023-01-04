Рогозін надіслав послу Франції осколок снаряда, який витягли з його хребта. Каже, що від САУ Caesar
Ексголова Роскосмосу Дмитро Рогозін надіслав послу Франції осколок снаряда від, як він стверджує, французької 155-мм самохідної артилерійської установки Caesar
Про це пишуть росЗМІ.
Рогозін стверджує, що цей осколок витягли з його хребта після поранення в окупованому Донецьку.
"Щойно завдяки великій майстерності та терпінню російських військових і цивільних лікарів я знову живий і майже здоровий. У цьому конверті разом із моїм листом Ви бачите уламок від снаряда, випущеного французькою 155-мм самохідною артилерійською установкою Caesar. Він пробив мені праве плече і застряг мені у п'ятому шийному хребці всього за міліметр від того, щоб убити мене або зробити нерухомим інвалідом", - йдеться в листі Рогозіна послу Франції в РФ П'єру Леві.
Цей осколок росіянин попросив передати особисто президентові Франції Еммануелю Макрону, якого він винуватить у постачанні САУ Україні.
- Унаслідок обстрілу донецького ресторану загинув помічник Рогозіна і охоронець "голови уряду ДНР" Віталія Хоценка, постраждали також дружини Рогозіна та Хоценка.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.72
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе