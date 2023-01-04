Про це пишуть росЗМІ.

Рогозін стверджує, що цей осколок витягли з його хребта після поранення в окупованому Донецьку.

"Щойно завдяки великій майстерності та терпінню російських військових і цивільних лікарів я знову живий і майже здоровий. У цьому конверті разом із моїм листом Ви бачите уламок від снаряда, випущеного французькою 155-мм самохідною артилерійською установкою Caesar. Він пробив мені праве плече і застряг мені у п'ятому шийному хребці всього за міліметр від того, щоб убити мене або зробити нерухомим інвалідом", - йдеться в листі Рогозіна послу Франції в РФ П'єру Леві.

Цей осколок росіянин попросив передати особисто президентові Франції Еммануелю Макрону, якого він винуватить у постачанні САУ Україні.

Унаслідок обстрілу донецького ресторану загинув помічник Рогозіна і охоронець "голови уряду ДНР" Віталія Хоценка, постраждали також дружини Рогозіна та Хоценка.

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