Роль Ердогана важлива як посланця, щоб передати Путіну меседж про єдність колективного Заходу з Україною, - Волкер
Курт Волкер, американський дипломат та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України 2017-2019 рр, вважає, що цілковито неприйнятні для України будь-які мирні переговори, які не будуть на її користь
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Гадаю, що роль президента Ердогана є цілком допоміжною, адже запрацював зерновий експорт, таким чином українська економіка від цього виграла, як і економіки інших країн. Також ми бачили, що Ердоган намагався впровадити схожий зерновий механізм у досягненні миру. Але зараз він передасть чіткий меседж Путіну про те, якою є єдність колективного Заходу з Україною, тому роль Ердогана важлива як посланця", - зазначив дипломат.
Курт Волкер зауважив, що не вважає можливими зараз будь-які перемовини, адже Путін вдався до всіх заходів аби знищити українців та анексувати якомога більше територій, тому цілковито неприйнятні для України будь-які мирні переговори, які не будуть на її користь.
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- Також дипломат Валерій Чалий заявив, що пропозиції Ердогана базувати подальші угоди на основі зернової схеми - абсолютно контрпродуктивні для України
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