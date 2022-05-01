Роналду через нового тренера МЮ може повернутися до колишнього клубу, - Mirror

Про це повідомляє Mirror.

За інформацією видання, тен Гаг має намір будувати в МЮ нову команду та не готовий гарантувати 37-річному португальцю постійного місця в основі. Крім цього, сам Роналду не хоче залишатися у команді, якщо вона не здобуде права виступати у Лізі чемпіонів. Наразі манчестерці йдуть в турнірній таблиці шостими та мають невеликі шанси здобути путівку до головного єврокубка.

Водночас "Реал" може пообіцяти Роналду місця у стартовому складі, оскільки боси мадридців вражені грою форварда у нинішньому сезоні. Його також розглядають, як альтернативу французу Кіліану Мбаппе, про трансфер якого іспанцям не вдається домовитися з ПСЖ.

Кріштіану Роналду виступав за "Реал" у 2009 - 2018 роках. Його контракт з МЮ розрахований до літа 2023 року з опцією продовження ще на один сезон.

У нинішньому сезоні Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 37 матчів, забив 23 голи та зробив 3 результативні передачі.

19 січня повідомлялося, що Роналду вирішив покинути "Ман Юнайтед", якщо клуб в наступному сезоні не гратиме у Лізі чемпіонів.

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