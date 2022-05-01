Роналду через нового тренера МЮ може повернутися до колишнього клубу, - Mirror
Через призначення новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" нідерландця Еріка тен Гага, португальський футболіст Кріштіану Роналду може повернутися до "Реалу"
Про це повідомляє Mirror.
За інформацією видання, тен Гаг має намір будувати в МЮ нову команду та не готовий гарантувати 37-річному португальцю постійного місця в основі. Крім цього, сам Роналду не хоче залишатися у команді, якщо вона не здобуде права виступати у Лізі чемпіонів. Наразі манчестерці йдуть в турнірній таблиці шостими та мають невеликі шанси здобути путівку до головного єврокубка.
Водночас "Реал" може пообіцяти Роналду місця у стартовому складі, оскільки боси мадридців вражені грою форварда у нинішньому сезоні. Його також розглядають, як альтернативу французу Кіліану Мбаппе, про трансфер якого іспанцям не вдається домовитися з ПСЖ.
Кріштіану Роналду виступав за "Реал" у 2009 - 2018 роках. Його контракт з МЮ розрахований до літа 2023 року з опцією продовження ще на один сезон.
У нинішньому сезоні Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 37 матчів, забив 23 голи та зробив 3 результативні передачі.
- 19 січня повідомлялося, що Роналду вирішив покинути "Ман Юнайтед", якщо клуб в наступному сезоні не гратиме у Лізі чемпіонів.
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