Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Роналду виголосив полум'яну промову в роздягальні після повернення до МЮ, - The Sun

Роналду виголосив полум'яну промову в роздягальні після повернення до МЮ, - The Sun

14 вересня, 2021 вiвторок
14:06
Спорт Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду перед матчем чемпіонату Англії проти "Ньюкасла" звернувся до партнерів по "Манчестер Юнайтед" з емоційною промовою

Про це повідомляє The Sun.    

Видання з'ясувало, що саме сказав Роналду перед своїм першим матчем після повернення до клубу. 

Так, 36-річний португалець сказав, що повернувся до Манчестера з двох причин. 

"По-перше, тому що я люблю клуб. По-друге, мені подобається менталітет переможців, який пронизує ряди цього клубу. Я не повернувся, щоб бути черлідером. Якщо ви, хлопці, хочете домогтися успіху, то мені потрібно, щоб ви всім серцем полюбили цей клуб. Кожному з вас потрібно їсти, спати і боротися за цей клуб. Чи граєте ви чи не граєте, вам потрібно підтримувати товаришів по команді і завжди віддавати 100 відсотків цьому клубу. Я тут, щоб перемагати, і нічого більше. Перемога приносить нам щастя. Я хочу бути щасливим, а ви?" - сказав Роналду перед грою, в якій він зробив дубль. 

Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса". Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ. 

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу". 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
футбол
Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду
чемпіонат Англії
Читайте також:
Віталій Писанець
12 вересня, 2021 неділя
Вів справи Медведчука та Шеремета, знімав арешт з майна Захарченка. Що відомо про знайденого мертвим суддю Писанця
Юрий Бутусов
13 вересня, 2021 понедiлок
Бутусов: "Слуги народу" фактично визнали брехню Зеленського та Єрмака щодо заяв про операцію по "вагнерівцям"
Ангела Меркель та Матеуш Моравецький
11 вересня, 2021 субота
Меркель та Моравецький зробили заяви про "Північний потік-2" після зустрічі у Варшаві
Київ
+16
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.59
    Купівля 26.59
    Продаж 26.8
  • EUR
    Купівля 31.29
    Продаж 31.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
14 вересня
14:24
Ткаченко прокоментував ідею запровадження латинки
14:21
РФ тримає на фронті у зоні ООС значну кількість снайперів і проводить танкові та артилерійські стрільби, - розвідка
14:12
Наживо
Лукашенко готується до Північної війни з Україною. Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком
14:10
Динамо
"Динамо" - "Бенфіка": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
14:03
Лук'янівське СІЗО
Лук'янівське СІЗО у Києві можуть зробити готелем, - Малюська
13:51
Громадський транспорт у разі локдауну не зупинятимуть, - Шмигаль
13:44
Фарід Закарія
Законопроєкт про олігархів створює ризики для свободи слова в Україні, – ведучий CNN
13:41
Юрій Сєдих
Помер легендарний український легкоатлет, світовий рекорд якого тримається 35 років
13:38
COVID-19
В Ізраїлі від COVID-19 помер відомий антивакцинатор
13:20
Instagram
Instagram почав тестувати нову функцію
13:05
Чи пронесе Україну після випробування Пхеньяном нових ракет?
13:00
Дмитро Кулеба
Україна має стати гнучкою військовою державою, як Ізраїль, - Кулеба
12:55
Владислав Сіренко
Екстренер Усика бурхливо відреагував на звинувачення, що він "злив" Джошуа план перемоги над українцем
12:48
газ
Віталій Портников: 800 доларів - це ще не кінець
12:42
Укравтодор
Уряд призначив нового очільника Укравтодору
12:32
В Україні з’явився Телеграм-канал для вивчення жестової мови
12:22
Аякс
Ліга чемпіонів: УЄФА заборонив "Аяксу" грати у формі із символами на честь Боба Марлі
12:21
Путін
Путін заявив, що йде на самоізоляцію через випадки COVID-19 в оточенні
12:15
Денис Шмигаль
В Україні вакцинація від коронавірусу не буде обов‘язковою, - Шмигаль
12:00
Анонс
Marketing Directors Day — зустріч маркетинг-директорів
11:55
Ан-26
Японія заявила про порушення повітряного простору Росією
11:44
Вадим Мельник
Бюро економічної безпеки можна запустити до грудня, - директор
11:41
Мірча Луческу
"Динамо" - "Бенфіка": букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів
11:27
повідомлення про замінування
У Києві повідомили про замінування інституту бізнесу та технологій
11:20
Долар за курсом НБУ почав зростати у ціні
11:20
Олександр Усик та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Якщо встоїть на ногах: Усику вказали на критичний момент у бою з Джошуа
11:14
вакцина
Велика Британія починає вакцинацію підлітків 12-15 років від COVID-19
10:51
Світлана Алексієвич
З білоруських підручників історії прибрали згадування про першого очільника країни Шушкевича та нобелівську лауреатку Алексієвич
10:34
Леонід Буряк
Це не ПСЖ і не "Реал": Легендарний футболіст "Динамо" розповів, який результат потрібен у матчі з "Бенфікою"
10:31
Стів Возняк
"Несхожа на інших": співзасновник Apple Возняк оголосив про запуск космічної компанії
10:25
На Хмельниччині зіткнулися легковики: загинули троє людей, ще троє постраждали
10:13
Урядовці Польщі та країн Балтії обговорили російські навчання "Захід-2021" і міграційну кризу, яку створила Білорусь
10:08
Ярослава Магучіх
Росіянка, з якою фотографувалася Магучіх, відмовилася від зустрічі з Путіним
09:49
Польща карантин
У ТРЦ в областях встановлять камери, щоб слідкувати за дотриманням карантину, - Кузін
09:35
вакцина
135 тис. українців отримали щеплення від коронавірусу за добу
09:34
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Промоутер Усика змоделював усі можливі варіанти розвитку подій у бою з Джошуа
09:22
ЛНР
Колаборанта з "МДБ ЛНР" судитимуть за катування чоловіка
09:15
"Динамо" - "Минай"
"Динамо" - "Бенфіка": екстренер киян зробив обнадійливий прогноз на стартовий матч киян у ЛЧ
09:06
Ангела Меркель
"Домоглися певних результатів": Меркель заявила, що 6 країн Західних Балкан мають пройти довгий шлях до ЄС
08:53
В Україні від коронавірусу впродовж доби померли 97 пацієнтів, ​​​​​​​3332 людини заразилися
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV