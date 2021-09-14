Роналду виголосив полум'яну промову в роздягальні після повернення до МЮ, - The Sun

Про це повідомляє The Sun.

Видання з'ясувало, що саме сказав Роналду перед своїм першим матчем після повернення до клубу.

Так, 36-річний португалець сказав, що повернувся до Манчестера з двох причин.

"По-перше, тому що я люблю клуб. По-друге, мені подобається менталітет переможців, який пронизує ряди цього клубу. Я не повернувся, щоб бути черлідером. Якщо ви, хлопці, хочете домогтися успіху, то мені потрібно, щоб ви всім серцем полюбили цей клуб. Кожному з вас потрібно їсти, спати і боротися за цей клуб. Чи граєте ви чи не граєте, вам потрібно підтримувати товаришів по команді і завжди віддавати 100 відсотків цьому клубу. Я тут, щоб перемагати, і нічого більше. Перемога приносить нам щастя. Я хочу бути щасливим, а ви?" - сказав Роналду перед грою, в якій він зробив дубль.



Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса". Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".