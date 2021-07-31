Росгеологія ще не впевнена, що з-під Азовського моря можна видобувати прісну воду для Криму

З такою заявою виступив генеральний директор АТ "Росгеологія" Сергій Горьков, передає Еспресо.TV.

"Геологічні дослідження на воду в акваторії Азовського моря проводяться вперше, і перші результати пошукового буріння підтверджують гіпотези вчених про існування палеорусел річок під дном Азова і наявності в них запасів підземних вод", - наводить його слова портал АРК.



Одначе, отриманих даних наразі недостатньо й дослідження триватимуть.



Про остаточні висновки казати ще зарано.



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Як зазначив Горьков, його компанія продовжить роботу з визначення якості та обсягів виявлених запасів підземних вод, для цього будуть пробурені додаткові свердловини глибиною до 500 м на близькій відстані від берега.



Росгеологія вивчає Азовське море на предмет підземних запасів прісної водин з середини квітня.





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