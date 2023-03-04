Про це йдеться у повідомленні розвідувального управління Збройних сил Канади у Твіттері.

"Росія регулярно стверджує, що вона відкрита до переговорів про припинення війни в Україні. Згідно з нашим аналізом, Росія і далі демонструє відданість своїм максималістським воєнним цілям, що суперечить проголошеній нею відкритості до врегулювання конфлікту шляхом переговорів", - заявили у канадській розвідці.

На думку її представників, яскравим прикладом цього є наполягання Росії на збереженні чотирьох тимчасово окупованих регіонів України у складі РФ як передумови для мирної угоди.

"Росія знає, що її умови неприйнятні для України, що засвідчує небажання Росії щиро домовлятися про мирну угоду", - зауважили у Збройних силах Канади.