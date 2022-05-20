Росія 19 травня вбила 5 мирних мешканців Донеччини, 6 - поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 19 травня росіяни вбили 5 мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Красногорівці, 1 в Авдіївці та 1 у Хрестищі. Ще 6 людей дістали поранення", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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