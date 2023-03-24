Країна 404, failed state, вигадана країна — всі образи, якими Володимир Путін публічно намагається зачепити Україну. Насправді це і є сучасна Російська Федерація, путінська Росія, яку він перетворив в країну-фейк.

Країну, в якій найефективнішим військовим керівником є колишній зек, котрий створив незаконне, згідно з російськими законами, військове угрупування, до якого вербував зеків.

Країну, в якій, після незаконних і безглуздих референдумів, важко визначити власне кордони цієї неіснуючої держави.

Країну, в якій є демократичні інституції, але відсутня демократія і влада — це колишнє, наче з минулих часів політбюро старців, які відстали й від життя, і від часу, і погрожують світу атомною зброєю.

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Країна, в якій частина живе, намагаючись удавати, що нічого не відбувається, а інша виживає, оточена страхом та намаганням впевнити себе, що є якийсь зміст у безглуздій війні, що кожен день руйнує фундамент вчорашньої держави, що на очах перетворилась у країну фейк.

Країна, в якій частина живе, намагаючись удавати, що нічого не відбувається, а інша виживає, оточена страхом та намаганням впевнити себе, що є якийсь зміст у безглуздій війні, що кожен день руйнує фундамент вчорашньої держави, що на очах перетворилась у країну фейк

І за фактом у цій країні є незалежна територія, на громадян якої не діють загальні закони, і якій федеральний центр, за фактом, платить данину з федерального бюджету.

І семимильними кроками рушить до Московії. І сам Володимир Путін вже, що називається за Фрейдом, обмовився про майбутній розпад його путінської Росії, він же знає, на що він перетворив Російську державу, яку поділив на 1000 вотчин та розділив її між своїми васалами.

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І він знає, що свою війну Україні, за спиною якої встав увесь цивілізований світ, на чолі з США й усім НАТО, він вже програв. А весняний контрнаступ України стане його вироком.

Єдиний шанс для Путіна зараз — зруйнувати Україну зсередини. Він та його тролі, проплачені представники медіа та корумповані чи завербовані російськими спецслужбами європейські чиновники зроблять для цього все

Єдиний шанс для нього зараз — зруйнувати Україну зсередини. Він та його тролі, проплачені представники медіа та корумповані чи завербовані російськими спецслужбами європейські чиновники зроблять для цього все.

Проте, вірю, що його потяг пішов. Як і потяг його недоімперії, Країни 404, країни яку він власною одержимістю перетворив на failed stated.

Тим більше, що після ордеру від гаазького Міжнародного кримінального суду на ім'я самого Володимира Путіна, він тепер де-юре поза законом, і всі ті, хто ще вчора був посібниками диктатора, одномоментно перетворились на співучасників злочинів проти людяності.

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Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

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